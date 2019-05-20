不孕症5人有1人是男性 醫：久坐恐影響造精功能

2019-05-20 06:08

〔記者林惠琴／台北報導〕國內少子化問題嚴重，有人則是想生卻生不出來。醫師門診觀察發現，不孕夫妻求診，約10%男性不願意就醫，是女性的1倍，但據衛福部健保署統計，去年不孕症患者中，平均約5人就有1人是男性；醫師就提醒，男性久坐也會影響造精功能，別忘了要適時活動一下。

一般來說，夫妻沒有避孕、經過一年以上性生活未受孕，即為「不孕症」。

健保署統計，去年不孕症就醫申報8萬8693人，男性占1萬7552人、女性占7萬1141人，以30至49歲約86%最高，但20至29歲也有12%。

健保署專委谷祖棣補充，人工受孕屬於自費，部分民眾可能從一開始檢查就走自費，未必呈現在健保申報上，可能低估相關件數。

檢視健保數據則可發現，男性占不孕症約20%，等於每5名不孕症患者就有一名是男性。中華民國生育醫學會理事長李新揚觀察發現，不孕夫妻求診，約10%男性不願意就醫，是女性的1倍，但愈年輕夫妻到不孕症門診，愈常見問題出在男性身上。

台灣男性學醫學會顧問、台北榮總泌尿部主任黃志賢指出，男性不孕症常見造精功能問題、輸精管阻塞、荷爾蒙調控異常等狀況，也就是本身工廠不好或輸送管線無法正常運作，可能涉及基因或腦下垂體內分泌失調、腫瘤等多種原因，甚至糖尿病、放化療都可能有影響。

黃志賢說明，夫妻準備生育時，最好均先檢查，尤其男性檢查較女性簡單，褲子脫下來取精、醫師觸診即可，呼籲男性要改變心態、不要害羞抗拒，更指曾收治一名男性經查不孕是腦部有腫瘤壓迫到腦下垂體干擾內分泌失調引起，若未及時處理不只生不了孩子，更恐危及生命。

黃志賢也提醒，最佳造精溫度是34.5度，男性要避免久坐，否則容易睪丸溫度過高影響造精功能，每坐一段時間就起來活動筋骨，並養成多運動習慣、保持飲食均衡，以免「精」力受到影響。

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