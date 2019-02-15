荷蘭男醫疑有200名子女 22名原告將檢測DNA

2019-02-15 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭一名男醫師卡巴特（Jan Karbaat）疑似違法提供多個不孕家庭精子，至今恐讓200名子女出生。有22人懷疑卡巴特是他們的生父，因此他們集體向荷蘭法院提出訴訟，要求進行DNA檢測。

綜合外媒報導，自1980年起，卡巴特經營精子銀行，卻因涉及多項違法情事，最後在2009年遭到關閉，其中他還被控涉嫌使用自己精子，而非被挑選的捐贈人精子進行受精。

報導指出，在卡巴特2017年4月去世前，有22人及其父母向荷蘭法院提出訴訟，要求進行DNA檢測，卻遭該醫師和家人強硬拒絕，由於證據不足，案件最後草草落幕。不過，此案日前重新審理，透過臨床實驗，竟得知有47人被驗出和卡巴特有「生物學上」的關係，而他們的父母都曾接受醫師的治療。到了本月13日，法院終於宣布接受22人的檢測申請。

據了解，在荷蘭播放的一部紀錄片表明，卡巴特生育的子女恐已多達200名，不過根據荷蘭現行法律，使用同一名精子捐贈者的精子，最多只能生育25名嬰兒。

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