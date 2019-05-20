休想搭訕我老婆！黑貓緊貼橘貓「宣示主權」 網友全笑翻

2019-05-20 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕「休想搭訕我老婆」！日本一名網友日前想跟路邊一隻橘貓玩，結果才往前靠近貓一下，後方另一隻黑貓就警戒地慢慢向他逼近，最後更跑到橘貓面前露出鄙視的眼神，彷彿在向網友「宣示主權」，要網友別跟牠搶橘貓，有趣的神情被拍下PO網後，許多網友都被這兩隻貓融化。

日本網友「@neohimeism」昨（18）日在推特上PO出一連串的照片，當中可見一隻橘貓正睜大眼睛看著該名網友，似乎對該名網友感到好奇，但後方的黑貓神情卻相當緊張，一步步小心翼翼地向該名網友接近，最後更一口氣衝到橘貓面前，將頭緊緊靠在橘貓懷裡並露出鄙視的眼神，彷彿在警告人類「休想搭訕我老婆」，而受到黑貓保護的橘貓，這時則舒服地瞇上眼睛。兩隻貓感情超好的照片曝光後，該文目前已累積近35萬名網友按讚、10萬多次分享。

許多網友紛紛留言「誰准你跟我婆說話的」、「想把我喵子？先過我這關再說」、「超可愛融化了！」、「我在此宣布他倆正式結為夫妻」、「與其說戒備...不如說也跑來展現自己」、「貓貓宣示主權，必須的」、「其實好像兩隻都是公的耶哈哈」。

茶色いネコチャンに話しかけてたら黒いネコチャンにガードされてしまった pic.twitter.com/II7T7o4D7O — NEO HIMEISM （@neohimeism） 2019年5月18日

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