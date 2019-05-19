監考人員不給尿 國中會考女生憋到考完

2019-05-19 23:55

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕108年國中教育會考今天結束，今年桃園考區共有2萬2085名考生，2天平均到考率為98.97％，累計共有27件違規，市府教育局指出，違規情形大多為攜帶非應試用品、逾期作答等。

然而，有家長指啟英高中考場有監考老師拒絕學生如廁的請求，有違試場規則。對此，教育局表示，考試期間學生如有上廁所的需求，在監考老師的同意，以及其中一個監考陪同下可以上廁所，且各考場在考試前均辦理監試說明會，老師們對於監考須知應該都能知道原則，若學生提出申訴，將會召開申訴以及緊急處理小組會議並提全國會議研商。

家長指出，其女兒是今年會考的考生，昨天下午考第三節國文科時，女兒向監考人員反映想要上廁所，不料卻被拒絕，導致女兒得忍著尿意直到作答完畢，也因此影響考試作答，本來國文是女兒拿手項目，恐因此影響分數，不過家長也強調，女兒的原意是要點出大考中心缺失，避免日後再發生如此狀況，影響考生權益。

教育局強調，據試場規則第11條，考試說明開始後即不准離場，若經糾正仍強行出場者，該科考試不予計列等級或不予計級分，但考生因病、因故（如廁等）須暫時離座者，須經監試委員同意及陪同下，始准離座。

教育局表示，考區委員會（壽山高中）已經預訂於24日下午，召開申訴以及緊急事件處理小組會議，如接獲相關申訴，將召開會議協商。

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