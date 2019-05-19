國中會考》中午考完 6日10寄發成績單

2019-05-19 11:10

〔記者林曉雲／台北報導〕全國21萬多名考生參加的國中教育會考，今天早上考自然和英文兩科，預計中午結束考試，6日10日寄發成績單並開放網路查詢，預計7月9日放榜。

教育部表示，108學年度全國各高級中等學校，提供免試入學總名額計23萬6188名，包含分區免試、直升、免試獨招、技優甄審、優先免試及試辦學習區完全免試，但未包含實用技能班、建教合作班，占核定招生總名額91％。全國各就學區均已達成85％以上免試入學名額之政策目標，亦能整備量足、質優、多元化之就學機會供學生適性選讀，達到適性揚才之目標。

108學年度延續適性入學制度，讓免試入學、特色招生考試分發入學一次分發到位，各就學區預計在7月9日放榜，7月12日報到，使學生可以儘早安心為進入高級中等學校做好準備。

依教育部升學高中職及五專的重要日程表，接下來的重要日程包括：5月20日是特色招生專業群科甄選入學術科測驗成績公告，5月20日到24日是五專優先免試入學報名，5月22日及23日則是技優甄審入學、實用技能學程報名。

6月10日將寄發國中教育會考成績單並開放網路查詢，同天還有實用技能學程放榜；6月10日到14日是藝才班分發報名。而6月13日是技優甄審入學放榜、特色招生專業群科甄選入學放榜，以及各校直升入學放榜截止日。

6月20日是各就學區公告免試入學實際招生名額、開放個人序位查詢及志願選填。6月23日則是特色招生考試分發入學學科測驗，6月27日是各就學區個人查詢、免試入學及特色招生考試分發入學志願選填截止日。

教育部表示，7月9日是各就學區免試入學及特色招生考試分發入學放榜日，同天也是獨招學校藝才班放榜日。

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