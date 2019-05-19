國中會考》王安石變閣揆 社會考題玩穿越

2019-05-19

〔記者吳柏軒、蔡亞樺、蔡淑媛、黃旭磊／綜合報導〕王安石變法穿越到現代會如何？二十一萬考生參與的國中教育會考昨天登場，考題出現時下很夯的穿越劇情，敘述宋朝王安石若穿越到現代，當上行政院長要如何與立法院互動，請考生分析，內容活潑又跨領域整合，讓國中老師十分驚豔。

新北市中平國中教師賈生玲說，今年社會科共六十三題選擇題，其中四組十題的題組，圖表題占比超過一半、較往年多，更跨章節、跨領域整合，把歷史、地理跟公民等知識串連結合出題，學生須具備統整、轉譯能力才能解答，評估試卷難易適中。

第五十題，別出心裁考影劇很流行的「穿越劇」，高雄市明義國中老師陳莉婷說，該考題描述宋朝宰相王安石穿越到現代，其身分就是最高行政首長行政院長，國中歷史教王安石變法失敗，學生須知道其變法失敗的原因，包含用人不當、個性關係等，以相關背景知識為底，進一步分析王的行事風格如果在現代，可能遭遇什麼情況。

新北市福營國中老師卓旻寧指出，該穿越劇的題幹雖以歷史背景為主，但答題線索仍屬公民科，包含行政院、立法院等機關的職權與互動關係等。

時事或性別平等相關議題也加入考題行列，如第廿七題取材急診室暴力的時事，描述醫護團體推動修法讓醫療暴力改非告訴乃論等；還以國中生對同學開黃腔等內容，評量學生是否了解這就是性騷擾，以及受害時應如何尋求法律救濟。

北市建成國中考生林臨說，會考比模擬考簡單，印象最深刻的是有題目讓她聯想到紀錄片「老鷹想飛」，內容描述農夫為了不讓鳥類偷吃作物所以灑農藥，猛禽黑鳶吃掉小鳥屍體，間接使得黑鳶死掉，問說是制度改變理念或理念改變制度，得思考判斷。

沒考公投、美中貿易戰 學生意外

建成國中考生吳鎔伃則指出，有個題目考竹北人口增加，選項要回答是立委、議員或市民代表席次增加，這題花了點時間想。她原以為會考美中貿易戰，結果沒考，一旁的考生林臨也笑說，有準備多看公投，最後也沒考。

台中市居仁國中學生李慕庭說，今年多基本題、圖表，相對簡單。高市福山國中考生吳政翰認為，第一題考東南亞高腳屋房屋型態，問得直來直往很好答。

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