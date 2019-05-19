國中會考》硬仗ing 居仁國中鼓勵學生「臨時抱佛腳」

2019-05-19 10:35

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考進行中，考場學生莫不把握最後時間衝刺，台中市居仁國中特地在考生休息區開闢「解題區」，鼓勵學生「臨時抱佛腳」，有疑問把握最後一刻找老師求救釋疑，今天雖是會考最後一天，解題區仍擠滿學生，各科老師輪流坐鎮，讓學生問好問滿。

居仁國中考場設在台中家商，今日考自然與英文科，雖是最後一天試務，考量學生可能在複習時臨時發現問題，若沒有人及時釋疑，恐讓學生更顯緊張，甚至學生因試務進入第二天心浮氣躁，特地在考生休息區設「解題區」，請出各科老師坐鎮，隨時幫學生解答疑慮，或加強心理建設。

今日考自然科與英文科考試前，解題區儼然成求救區，考生不時前往請教師釋疑，坐鎮的老師針對學生疑惑展現快、狠、準的解說功力，把握在最短時間內說清楚、講明白，獲得解答後，老師還跟學生擊掌，作最後的加油打氣。

有找老師釋疑的學生說，考前要複習的範圍太大，又很緊張心慌，不知從何複習起，乾脆找老師問問題有助專心不胡思亂想，「真的很有幫助」；另有學生說，萬一獲老師及時釋疑的題目真的考出來就「賺很大」。

還有學生說，考前去解題區聽老師解題，很像「開釋」，感覺就像吃「定心丸」，穩定心情功能大。

居仁國中說，各科考試前「解題區」均會派各科老師坐鎮，隨時提供學生考前指導，盼穩定考生心情。

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