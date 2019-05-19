台灣同婚專法亞洲第一 導演札維耶多藍：台灣寫歷史

2019-05-19 12:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院上週五三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，保障同性別兩人婚姻平等權，台灣更成為亞洲第一個立法承認同性婚姻國家。對此，行政院長蘇貞昌今日受訪指出，感謝這些立委創造了三贏，英國外相、美國總統候選人桑德斯也特別推文表示祝福，全世界對台灣都刮目相看。

蘇貞昌強調，立法委員創造了三贏。第一是讓守了、等了一輩子的同性戀人，終於有法律依據，可以結婚登記，而且遵守及尊重公投結果，「公投說不能修民法，現在民法一個字都沒有修，還是一夫一妻、一男一女，同時也遵守、尊重公投的結果應該訂定專法，來保障同性戀者，這一點也都做到了」。

蘇貞昌提及，而且是在大法官要求最慢5月24日以前，就真的在5月24日前一個禮拜通過立法，「這非常不簡單，怪不得我們看到全世界的主要媒體，都在第一時間大幅報導，同時像英國的外相，美國總統候選人桑德斯也特別推文表示祝福，對台灣都刮目相看，我相信是創造了三贏，祝福大家」。

此外，今年以電影「Matthias & Maxime」角逐坎城影展金棕櫚獎的加拿大籍導演札維耶多藍（Xavier Dolan），他在IG帳號發文提及，今年的「國際不再恐同日」，台灣寫下了歷史，在總統蔡英文和所屬的民主進步黨帶領下，台灣成為亞洲第一個立法通過同性婚姻的國家。

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