總統聲望「破繭而出」 游盈隆：關鍵在同婚立法

2019-05-19 10:05

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨重返執政三周年，根據最新民意顯示，有四成三的人支持總統蔡英文處理國家大事的方式，四成七不贊成，這項調查意味著蔡英文長期低迷的民意支持出現顯著成長；台灣民意基金會董事長游盈隆形容，「有即將破繭而出的感覺」，究其最主要的翻轉原因，游強調為「同性婚姻立法化的推動」。

台灣民意基金會今舉行「民進黨重返執政三周年」記者會，由基金會董事長游盈隆主持，會中並邀請前立法委員簡錫堦、台北市立大學都會產業經營與行銷學系教授丁庭宇，以及東華大學民族發展與社會工作學系教授施正鋒。

民調結果顯示，對於總統蔡英文聲望非常贊成的人有10.7%、還算贊同32.5%、沒意見5.1%、不太贊同27.6%、一點也不贊同19.1%；游盈隆說，由此可見，有四成三的人基本上贊同蔡處理國家大事的方式，四成七的人不贊同，不贊同比贊同多約4個百分點，顯示蔡長期低迷的民意支持度出現顯著翻轉的現象。

游盈隆分析，今年度4月、5月間，蔡總統聲望顯著上升，其中最重要的因素，就是「同性婚姻立法化的推動」；另，蔡政府對美熱絡，對中強硬，都讓她的聲望有顯著提升；而在行政院長蘇貞昌上任後，蔡減少對內政的參與，遠離漩渦、紛爭，專注於總統職務的國防、外交、兩岸及相關事務等，均有助民調。

此外，游盈隆說，蔡總統最近忙於黨內初選，不論是上班時間或是週末，都在全台走透透，包括宮廟拜訪，民間活動，年輕人活動等，和社會廣泛接觸，有助於她的聲望提升；再來就是每年到了5月，蔡總統的民調也都會往上攀升；游說，蔡能否就此穩步向前，或只是520周年慶的曇花一現，值得觀察。

本次訪問期間為2019年5月13至14日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

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