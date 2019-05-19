熱鬧又溫馨！3公斤冠軍筍義賣6萬元..

2019-05-19 11:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2019台南鳳梨好筍季龍崎產業文化活動今天上午熱鬧開幕，進行優質的綠竹筍評鑑的頒獎典禮，市長黃偉哲還協助義賣，3公斤的冠軍筍，以高達6萬元售出，當場捐助在地老人共餐基金，即時送愛，氣氛熱鬧又溫馨。

喊價6萬元得標的是黃松水，在永康經營室內裝潢公司，但他出生於龍崎，專程回到老家支持產業文化活動，且慷慨解囊，回饋鄉里，直說「很開心」。

邁入第10年的龍崎鳳梨好筍節產業文化活動，上午在中坑文衡殿登場，有近50攤的展售會，全力推廣地方特色，主辦的區公所也安排系列的才藝表演，炒熱氣氛，並規劃竹編DIY等親子課程，由於並未下雨，人潮湧入。

包含黃偉哲、立委王定宇、農業局長李朝塘，以及市議員郭鴻儀、許又仁…等地方各界參與開幕；頗受矚目的削鳳梨趣味競賽也隨即展開，選手們專注於刀工，力求佳績，加油聲不絕於耳，場面熱鬧。

今年區農會舉辦的綠竹筍評鑑，由胡顯進奪冠，6支約3公斤的冠軍筍，由黃偉哲在台上協助義賣，最後以6萬元售出，捐助龍崎永續發展協會，挹注老人共餐基金，照顧偏區長輩。

崑山科大公廣系學子也幫當地鳳梨老農設計「守旺」品牌，今天也到場協助行銷，為推廣地方產業盡份心力。

中午則是龍崎首度舉辦的鳳梨好筍宴，一樣在文衡殿現場舉行，之前已預約爆滿，席開60桌，讓活動進入最後高潮。

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