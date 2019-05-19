傳承台灣獅文化 高一生變「獅頭達人」

2019-05-19 11:19

〔記者王涵平／台南報導〕就讀台南白河商工高一的蘇志誠，課餘熱衷製作台灣獅頭，他說，手工製作獅頭愈來愈少，希望將台灣獅文化傳承下去。

蘇志誠就讀竹門國小時加入學校獅陣，開始對於獅頭感到興趣，也接觸廟會文化，直到白河國中二年級時自學嘗試製作第一隻獅頭，因使用隨手可得的報紙塑模，報紙遇水就糊掉，連續兩次製作都失敗，直到長輩指點改用牛皮紙，才成功完成第一隻紅面台灣獅頭。

蘇志誠表示，第一隻獅頭是仿老家白河埤仔頭庄廟仁安宮獅頭製作，一般宮廟僅供奉獅頭，但仁安宮進一步將獅頭稱田府元帥或獅頭爺公，且有獅頭爺公乩童，較為罕見，製作獅頭時常是睡醒後就有靈感，馬上就可塑出獅頭模型。

他說，目前也有玻璃纖維製作的獅頭，市價在1萬左右，但損壞就得重新再買整組，手工製作的獅頭價格雖多1倍以上，但損壞即可修補，最長可保存約百年。

蘇志誠對獅頭製作的投入，就讀國一的弟弟蘇志昌也受到感染，常幫忙哥製作，也對廟會文化相當有興趣。

蘇志誠表示，迄今已製作大小獅頭近30隻，雖有些宮廟訂製，但目前還是課業為重，因此還未接受訂製，僅偶爾幫忙修復損壞的獅頭。

他說，未來希望籌組獅陣，自製的第一隻獅頭將會出陣，而台灣獅頭手工製作愈來愈少見，將會繼續鑽研精進，傳承台灣獅文化。

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