傳承350年「六房媽過爐」 近10萬信徒隨香

2019-05-19 08:26

［記者黃淑莉／雲林報導］國家重要民俗—雲林縣六房媽祖過爐遶境今天早上6點半在虎尾過溪股大庄紅壇發炮起駕前往斗南股新厝寮，來自各地信徒近10萬人隨香，熱鬧滾滾。

雲林凌晨還飄雨，仍澆不息民眾對六房媽祖的熱情，大庄紅壇前天未亮即湧現人潮，有信徒準備各式各樣飲料、熱食及點心讓隨香信徒享用，早上6點六房媽神尊登轎安座，不僅雨停且晴空萬里，讓信徒嘖嘖稱奇。

過爐儀式遵循古禮，由安溪里長蔡朝忠「唱般」向媽祖秉報後，由前立法院長王金平、雲林縣長張麗善、立委劉建國、雲林水利會會長林文瑞、前立委張嘉郡、虎尾鎮長丁學忠、大埤鄉長林森寶等多發炮，副媽、老副媽及正駕的鑾轎依序出發，遶境隊伍綿延數公里。

張麗善指出，六房媽過爐已有350多年，以移動式的過爐儀式是國家重要無形文化資產，信徒也很虔誠來護持隨行，縣府未來會持續將六房媽的文化宗教發揚光大，祈求六房媽祖保祐國泰民安、風調雨順。

六房媽神尊沒有固定廟宇奉祀，由斗南股、過溪股、土庫股、五間厝股、大北勢股共5股34庄頭輪流供奉，範圍涵蓋雲林縣虎尾、斗南、土庫、大埤、斗六等鄉鎮市，有的庄頭要等數十年才能輪值爐主，今年輪值的新厝寮就等了25年。

斗南警分局提醒，六房媽祖遶境隊伍今天一整天都在斗南市區，斗南市區有多處交通管制，用路人可提早改道以免塞在遶境隊伍中。

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