醫病》瘦得太快未必是福！小心發炎性腸道疾病

2019-05-18 23:24

〔記者張忠義／高雄報導〕明天是5月19日「世界發炎性腸道疾病日」，台灣發炎性腸道疾病學會和台灣發炎性腸道疾病病友會共同響應，今天在高雄舉辦「對抗發炎，我能出招」衛教講座，邀請專科醫師和營養師解說治療新進展和營養照護方法，透過病例分享，幫助更多民眾和病友家屬瞭解疾病和管理疾病，走出光明的人生。

現代人瘋減重，但瘦得太快未必是福！十年前，一名男學生正要展開多采多姿的大學生活，不料卻開始頻繁腹瀉，體重從原本98公斤爆瘦剩50公斤，還發生肛裂和肛門廔管，多次進出醫院仍查不到病因，直到23歲膀胱也長出廔管、小便尿出菜渣，進一步檢查才確診為「克隆氏症」！這是一種連肝膽腸胃專科醫師都感到棘手的疾病，幸好男大生後來在切除30公分小腸、裝設肛門造口和生物製劑的長期使用下，不僅完成大學課業，目前更在保險業中闖出一片天。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長吳登強說，「發炎性腸道疾病」為腸道免疫系統過度反應與錯誤識別所引起，依發炎分佈、形態和侵犯腸壁的程度，可分為「克隆氏症」和「潰瘍性結腸炎」。

發炎性腸道疾病的主要症狀為腹痛、腹瀉，容易與大腸激躁症混淆，因此常被患者所忽略，甚至連第一線內科和家醫科醫師的認知較不足，導致大部分患者就醫一年多後才確診，且確診時小腸往往已經潰爛一大半。

吳登強副院長進一步提醒，早期國內發炎性腸道疾病病例相當少，但根據健保署資料，目前國內領有重大傷病卡的克隆氏症患者約1278人，潰瘍性結腸炎患者2944人，顯示近幾年確診人數越來越多，且預估在10至20年之後，全國發炎性腸道疾病病患將高達幾十萬人，盛行率直追歐美國家，因此，如何提升專科醫師和民眾對疾病的認知和警覺性，相當重要。

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