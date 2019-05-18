國中會考》動員68人稽查廟會噪音 台南這個考場學生很安心

2019-05-18 15:26

〔記者楊金城／台南報導〕國中教育會考今天登場，在台南麻豆的國立曾文家商考場有1032位考生，麻豆區公所為避免廟會活動影響考生安寧，上午起組稽查小組採定點、機動巡查及駐點方式，勸導進香團勿在考場周邊放鞭炮和製造噪音，讓考生安心考試衝出好成績，考生和家長稱讚。

麻豆區公所在曾文家商校門前設立應變中心，由區長孔慶瑤領軍，動員麻豆區公所、麻豆分局、麻豆消防分隊、中興里吳振和帶領環保義工隊共68人執行稽查、勸導工作。

公所在曾文家商考場四周主要道路路口設3處定點站，主要任務視路過進香團情形進行舉牌勸導，並由應變中心機動彈性調整定點舉牌位置。

另駐點在安業太子宮，因李府、范府神明誕辰，有進香團前來祝壽，因此特設駐點人員固定在廟口處舉牌及宣導。

還出動10輛機車機動巡邏，做好防噪工作。今年已經是第7年成立麻豆區國中教育會考應變中心，執行勸導任務。

孔慶瑤說，國中會考對國中生來說是對人生未來發展的一個重要考試，為避免進香活動的鞭炮聲、鑼鼓聲及擴音設施影響考生考試作答，藉由勸導、稽查和宮廟自律，提供考生一個安靜的考試環境，希望考生能有最好的考試成績。

明天還有1天考試，尤其第二天英聽測驗，公所說，必須更加強注意，期望打造考場「無噪音」，讓學生安心應考，也讓家長放心。

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