國中會考》雲林考區缺考28人 一考生被發現帶小抄

2019-05-18 13:56

〔記者林國賢／雲林報導〕國中會考首日，雲林考區秩序良好，上午社會科、數學科各有28人缺考，兩科均有2件違規，各扣1點，其數學科有1名考生帶小抄，但在試題說明即被監考人員發現。

雲林考區今年考生人數為6945人，較去年少528人，全縣共設置斗六高中、斗六家商、虎尾高中（含雲林教養院2間試場）、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工、北港高中8個考場，192個試場。

社會科兩件違規分別是提升翻閱試題及逾時作答，數學科則是夾帶小抄，但測驗說明時即使被監試委員發現另1件是手錶鈴響。

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