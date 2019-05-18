國中會考》這學生前幾天發生事故...台南考場有愛心

2019-05-18 13:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國中教育會考今（18）日登場，台南考區第1節社會科考試缺考57人，第2節數學科缺考54人，申請特殊服務的考生中，有1位是在這週臨時發生事故造成手部無法提筆填寫答案，試務中心緊急應變安排試務人員口述作答，讓這位考生今天可以順利應試。

今年台南考區共有1萬6654人報名，分別在17所考場、417間試場應試，其中有41名考生申請特殊應考服務；除了身心障礙考生的個別服務需求之外，也有臨時狀況的「特殊考生」。

試務中心總幹事吳文祥表示，申請特殊服務考生中，有1位是在前幾天發生意外事故，手部無法自主活動，才臨時申請特殊應試服務，幸好趕在試務闈場工作結束的前一刻，緊急應變安排單獨題卷題本與人員協助口述作答，今天考生得以順利上場應試。

國中教育會考今、明兩天舉行，台南考區考場分別設置於家齊高中、台南一中、台南二中、台南女中、台南高商、台南高工、台南海事、新豐高中、善化高中、曾文家商、新化高中、北門高中、北門農工、新營高中、新營高工、玉井工商、南大附中。下午考國文及寫作測驗。

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