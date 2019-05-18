國中會考》防鬥毆 各國中老師帶考生入場

2019-05-18 10:59

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國中教育會考今、明2天登場，今天雖有間歇性大雨，所幸不影響孩子考試，虎尾高中考區第一堂社會科缺考5人0違規，預防學生鬥毆，各國中老師帶考生入場，各考場秩序良好。

國中大會考雲林考區設有斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工和北港高中等8個考場，共194間試場，報名考生共6945人，較去年減少528人；虎尾高中也到斗南雲林女子教養院設置2間特殊試場，提供教養院學生考試。

今天上午考試科目為社會及數學、下午國文及寫作測驗；明天上午考自然、英語（閱讀、聽力）；其中英文（聽力）特別規定只要遲到就不得入場，也不得提早出場外，其他各科遲到20分鐘不得入場，考試開始後未達30分鐘不得出場。

虎尾高中校長薛東埠特別前往考生休息室探視考生及陪考老師，特別詢問試場狀況並感謝國中老師一路辛苦陪伴考生應試。

虎尾國中考生劉松富、周佳儀都說考試難度適中，比學校模擬考還簡單，考題中有不少統計圖表，最後3題是題組題目較長有些難度，但若多加注意、小心答題，拿高分不難。

虎尾高中校長薛東埠（右）前往考生休息室探視考生及陪考老師。（記者廖淑玲攝）

社會科考完，學生大多數反映難度適中。（記者廖淑玲攝）

學生依序進入考場 ，秩序良好。（記者廖淑玲攝）

雲林虎尾高中考區考場秩序井然。（記者廖淑玲攝）

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