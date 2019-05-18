國中會考》1個都不能少！偏校僅11考生 老師帶隊進試場

2019-05-18 13:25

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2019國中教育會考今天登場，台南歸仁、新化等考場秩序大致良好，特殊考生應試也都妥善規劃，新豐高中更將1位車禍考生的休息區，安排在保健室，就近接受專業照料，相當貼心，；而位處偏遠的龍崎國中，考生僅11位，由老師帶隊前進試場，「1個都不能少」。

歸仁考場規劃在新豐高中，今年有1007位考生應試，因少子化的關係，試場比去年少了4間，到考率都頗高，考場秩序良好，沒有違規事項。

今年新豐高中監試與試務工作人員全由該校教職員工同仁擔任，參加應試的仁德國中、仁德文賢國中、關廟國中、龍崎國中、歸仁國中、沙崙國中的考生與家長休息區，都有彈性安排，冷氣全面開放不收費，服務周到。

今年新豐高中有1位車禍受傷的考生，校方特別安排休息區在健康中心，進出考場時由護理人員直接護送；另有1位肢障考生，行動不便以輪椅輔助，也有服務同學護送進出考場。

考生應試時，都由各校老師帶隊進入考場，秩序良好，位處偏遠的龍崎國中，考生僅11位，全員到齊，且都專心準備，希望能考取佳績。

至於新化高中考場，考生782人，2名特殊考生都有妥善安排，應試順利，家長肯定；整體到考率也不錯，有1件手錶發出聲響的違規事件，其餘考試秩序良好。

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