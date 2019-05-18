全台9縣市慎防大雨 中南部4縣市擴大豪雨特報

2019-05-18 09:14

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，由於對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今南投縣、台中市山區、嘉義縣山區、高雄市山區有局部大雨或豪雨，台中以南地區則有局部大雨發生的機率，氣象局提醒民眾應注意雷擊及強陣風，低窪處慎防積水，用路行車務必注意安全。

氣象局上午8時20分對台中市、南投縣、嘉義縣及高雄市等4縣市發布豪雨特報，對彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市及屏東縣等5縣市發布大雨特報。此外，氣象局凌晨5時50分也對連江縣發布濃霧特報，截至上午9時仍未解除。

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