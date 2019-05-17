外出帶傘！ 週六天氣不穩定 午後各地有雨

2019-05-17 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕明天（18日）受西南風影響，西半部及東北部有局部短暫陣雨或雷雨，不過降雨大多不如今天（17日）劇烈，此外，午後各地也有局部短暫雷陣雨，提醒民眾外出攜帶雨具。至於各地白天在沒下雨時，體感較為悶熱。

中央氣象局預報，明天西半部、東北部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖為多雲，午後在熱力作用加強下，各地有局部短暫雷陣雨，並有大雨發生的機率。

「天氣風險公司」指出，本週末（18、19日）天氣仍維持不穩定的型態，會出現局部較大雨勢，至於下週一（20日）下半天將有鋒面通過台灣，屆時可能會有較大雨勢和氣溫略降的情況發生，需要留意後續預報變化。

氣溫方面，明天各地高溫普遍在30至32度，沒下雨時較為悶熱；各地清晨及夜晚低溫則在23至25度之間，體感相對舒適。

紫外線方面，明天台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣達過量級；其他縣市均為高量級。

空氣品質方面，明天北部、竹苗及金門、馬祖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級。

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