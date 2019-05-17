新豐竹5線坑子口橋路基塌陷 暫時封閉

2019-05-17 23:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕豪大雨過後，新竹縣新豐鄉竹5線坑子口橋今晚突然發生路基塌陷，有民眾不慎摔傷送醫；警方表示，為安全起見，目前該坑子口橋路段已暫時封閉，已報請縣府和公所派員搶修，請民眾留意。

新豐鄉康樂路往來新庄子永寧街的竹5線坑子口橋，疑因大雨沖刷淘空基礎，今晚發生路面出現一個大坑洞，代表會主席田鼎睿助理接獲鄉親通報前往查看時，不慎滑倒受傷，已緊急就醫；由於塌陷範圍有可能持續擴大，為安全起見，警方已拉封閉線暫時封閉該路段，提醒用路人留意。

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