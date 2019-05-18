春遊屏東手腳要快 自由行補助估6月中旬前用完

2019-05-18 08:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕春遊補助熱烈進行中，屏東縣5月起贈送屏安福袋和抽百萬名車大獎雙重加碼行銷下，旅客明顯增加，補助款額度也快速減少中，目前自由行及團體補助名額已剩不到一半，想要一覽屏東山海，又享有各種好康，手腳要快。

屏東縣政府表示，從4月1日起春遊補助活動開始時，參與遊客就呈現穩定增加趨勢；屏東縣政府打鐵趁熱從5月開始祭出贈送1萬9千個伴手禮屏安福袋和摸彩券等加碼措施，第一大獎還是價值百萬的休旅車，最近半個月，春遊旅客人數就明顯成長。

縣府交通旅遊處表示，由於中央春遊補助款有一定額度，可以分配的優惠額度也有限。以自由行為例，屏東縣原本分配4萬間房間，截至5月中旬為止，可補助房間數已剩下不到一半，約1萬8000間，依照這半個月的訂房速度，相關補助將在6月中旬前用完，而在團體旅遊部分，旅行業者也踴躍提出申請，目前團體可用補助額度僅剩3成約275萬元。儘管春遊補助到6月底為限，但若補助預算提早用完，補助優惠就會停止。

縣府說明，2019春遊補助，在自由行部分，凡住宿於參與春遊專案的旅宿即享有基本補助，每房現抵房價500元，不限年齡，每人一次機會。另18至40歲民眾還享有青年加碼優惠，在基本補助使用後，住宿東港或恆春地區民宿，還再享有一次加碼折抵房價500元優惠；住宿小琉球則又再享有一次折抵房價500元的離島補助。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法