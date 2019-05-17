屏東一期稻全國最早、具市場優勢 農糧署籲農友力保品質

2019-05-17 22:41

〔記者李立法／屏東報導〕屏東一期稻作產期全國最早，穀價在市場上的表現具有指標意義，但穀賤傷農的問題卻連年發生，農糧署認為，隨著國內米食人口減少，農友應破除追求稻作產量迷思，力保品質才能面對競爭穩定價格。

農糧署南區分署長姚志旺指出，「高雄145號」及「高雄147號」是高雄區農業改良場針對高屏地區氣候特性所研發的稻種，近年來在全國性的米質競賽中表現傑出，農糧署推廣多年，但成效不如預期，多數農友仍習慣選種高產量型的稻種，希望能多繳公糧還能賣給糧商。

姚志旺表示，農委會去年開始實施的稻米直接給付措施，每公頃補助13500元，用意是為鼓勵稻農生產高質米，減少對公糧的依賴，屏東拜氣候所賜，一期稻產期全國最早，具有市場優勢，若能生產出高質量的稻米，價格一定好，對較晚收成的其他縣市具有指標性及示範意義。

高雄農改場表示，高雄145及147號水稻抗病力強，非常適合在好發稻熱病的屏東種植，若田間管理得宜，產量不輸其他稻種，但這兩種水稻在地普及率僅1成左右，顯見農友的種稻觀念根深蒂固，還需要時間調整。

屏東縣政府農業處表示，花東地區稻米產業已成功發展出地方特色及自有品牌，近年來還結合觀光，創造更多附加價值，吸引青農投入生產，值得屏東稻農借鏡。

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