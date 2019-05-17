賴士葆轟「跑票國民黨就崩解了」 許毓仁黨團大會飆淚

2019-05-17 12:50

〔記者陳昀／台北報導〕立法院會今天將表決同婚專法，國民黨團上午先召開黨團大會，希望凝聚共識，但資深立委與青壯派立委陷入激辯，賴士葆還出言「如果許毓仁以外還有人對民進黨修正版投下同意票，國民黨就崩解了」，許毓仁也一度激動落淚，最終決議，只要不投贊成票、其他勉強開放，但黨團書記長吳志揚也說，如果多數立委投下贊成票，他將辭去黨團書記長負責。

國民黨團昨天就先召開黨團大會討論同婚專法，國民黨副主席列席，並表達黨中央立場，盼支持賴士葆版，但不少青壯派立委希望支持政院版，就算不能投贊成票，也要對關鍵條文表態，雙方僵持不下，不少立委不到30分鐘就憤而離席，最後曾永權表示「反對政院版、支持賴士葆版、開放林岱樺版，但尊重現場一切意識狀況」。

今天黨團大會資深立委、青壯派立委再次上演對決戲碼，賴士葆直接點名：「如果許毓仁以外還有人跑票，就正中閣揆蘇貞昌計謀，國民黨就崩解了」，但有5位青壯派立委發言，認為國民黨團沒有推出黨版法案，不應規範黨內投票意向，主張保留關鍵條文自主空間，一位青壯派女立委還嗆聲：「所以黨中央要要求每個人都投反對嗎？做得到嗎？」一再表態挺同的許毓仁，上台發言時一度哽咽，下台後更直接摘下眼鏡飆淚。

為了緩頰，黨鞭拋出開放以「回歸政院版」為由投下反對票，想替許毓仁等人解套，但青壯派立委並不領情，最後吳志揚表示，如果有多位國民黨立委對民進黨修正版投下同意票，他將辭去書記長以示負責。

列席的曾永權則再度強調，國民黨主席吳敦義非常關心這次修法，要求不得贊同行政院版本。

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