北市動物園鋪設「健康步道」 企鵝走路不再跛腳

2019-05-17 12:09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園為企鵝鋪設專屬的「健康步道」，不是為了按摩穴道，主要功能是分散企鵝站立時腳掌的受力點，改善企鵝容易出現趾瘤的問題，園方表示，去年鋪設完成以來成效良好，既有患者傷口停止惡化，也不再有新的病號產生，原本走路一拐一拐的企鵝，都逐漸恢復健康。

園方指出，趾瘤（Bumble foot）又稱禽掌炎，發生原因很多，如環境條件、企鵝的生活習慣、個體健康、日常足掌的壓迫、營養等。企鵝館2000年啟用至今，鋪設19年的玻璃纖維（FRP）地面逐漸龜裂，易刮傷企鵝的腳掌，外傷引起細菌感染，治療過程中，傷口角質硬化，企鵝站立時結痂處因為結締組織增生，承受更大的壓力，長期持續刺激狀況下，加上地面不時出現的糞尿，讓趾瘤非常難治癒。

為了解決企鵝的趾瘤問題，動物園透過國際交流平台向其他動物園學習，決定用鵝卵石鋪設企鵝專屬的健康步道。園方表示，因為鵝卵石非常平滑，利用不規則鋪面改變企鵝重心，避免腳底同一點持續承受身體的重量，也讓糞尿沉降落入石頭縫中，不會直接刺激到腳底。

改善環境後，保育員鼓勵企鵝多運動。園方表示，國王企鵝因為不需要捕魚很少下水；而全年都可以繁殖的黑腳企鵝，則是為了保護巢箱不肯移動，保育員依照兩種企鵝不同的生活習性，設計能讓企鵝多運動的行為訓練。

在國王企鵝繁殖季前，園方去年推出晨泳特訓班；今年對黑腳企鵝則是調整餵食策略，每天將早餐移動到戶外活動場，整個水池就是餐桌，黑腳企鵝如果不下水就捕不到魚，用食物來增強黑腳企鵝下水的動力。

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