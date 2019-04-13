全球首隻人工授精國王企鵝 蓬鬆棕毛模樣超萌

2019-04-13 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本千葉縣的鴨川海洋世界，近期公開全球首隻藉由人工授精成功誕生的國王企鵝雛鳥，引起外界矚目。

綜合日媒報導，園方和美國佛羅里達的研究團隊合作，在2018年7月對數隻母企鵝進行人工授精，其中有1隻順利產卵，並在同年9月生出公企鵝，為全世界首隻透過人工授精誕生的國王企鵝。

報導指出，該企鵝擁有蓬鬆的棕色羽毛，體型目前則和一般親鳥差不多。有日本網友在Twitter分享一段園方在餵食企鵝，但企鵝無論如何都不領情的互動影片，模樣相當逗趣可愛。

園方表示，該企鵝正在接受被飼育員餵食的訓練，預計在夏天換羽後，該企鵝就能夠潛入水中。

據悉，鴨川海洋世界過去也曾成功培育人工授精出生的寬吻海豚。

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