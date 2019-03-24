罕見！ 波蘭白化小企鵝亮相 園方：世界唯一人工飼養

2019-03-24 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭一隻罕見的3個月大白化企鵝，近日在靠近波羅的海的港口城市格但斯克一間動物園首度公開露面，園方稱這是人工飼養唯一的白化企鵝。

《法新社》報導，這隻全身雪白的非洲黑腳企鵝去年12月14日出生，但動物園當時決定保密，因為不確定這隻脆弱的新生企鵝是否能夠存活下來，

格但斯克動物園（Gdansk zoo）的主任塔爾戈夫斯基（Michal Targowski）說，「據我們所知，世上沒有人工飼養白化企鵝的成功例子」。

幸運的是，這隻白化企鵝健康成長。塔爾戈夫斯基表示，「企鵝寶寶很活躍、身體健康，進食順利，非常重要的是，父母非常照顧牠」。

為確保這隻白化小企鵝的安全，牠和6隻成年黑腳企鵝住在一起，包括牠的父母。塔爾戈夫斯基表示，其他企鵝可能會對牠特別的外貌有異常反應並對其造成傷害。

目前，動物園正在等待，直到他們能確定白化小企鵝的性別，才會為牠取名。

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