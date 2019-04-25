危機！ 皇帝企鵝繁殖地幾乎看不到雛鳥

2019-04-25 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕4月25日是世界企鵝日，然而最新的研究指出，皇帝企鵝（Emperor Penguin）在南極洲第2大的繁殖地哈雷灣（Halley Bay），過去3年內幾乎找不到任何雛鳥，科學家對此表達擔憂。

綜合外媒報導，《南極科學》昨（24）日公布一項研究結果，雖然氣候變暖，但哈雷灣是最寒冷的地區之一，因此科學家本來認為當地還算安全，過去每年會有1萬5000至2萬4000對的皇帝企鵝在當地繁衍後代，然而，2016、2017年再也找不到牠們的蹤跡，2018年數目僅稍稍回升。雖然哈雷灣附近的繁殖地道森 — 蘭頓冰川（Dawson-Lambton Glacier）的企鵝數量有增加的趨勢，卻不及哈雷灣的原有數字。

英國南極調查局（BAS）負責人（Phil Trathan）表示，過去60年從未看到這樣的繁殖失敗，這樣的情況十分不尋常。

皇帝企鵝是企鵝中最高、最大的物種，重達40公斤，必須仰賴穩固的海冰才能繁殖，且4月至12月間如果海冰破裂或融化，企鵝雛鳥會因還沒長出足夠的羽毛游泳而溺斃。

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