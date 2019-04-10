好Ｑ！黑腳企鵝寶寶長胖 北市動物園「奶爸、奶媽」忙翻天

2019-04-10 13:39

〔記者蔡亞樺／台北報導〕近幾年，台北市立動物園的黑腳企鵝家族，或許面臨繁殖個體世代交替，生殖季中即便成功配對、產蛋，卻不是出現空包蛋，就是在發育過程中停止生長，園方今年首度採用人工育雛，將養育企鵝的重責大任交給保育員，順利將2月8日孵化的「53號」企鵝寶寶，從56.8公克拉拔到2.041公斤。

園方指出，3年前「38號」母企鵝剛成年，就找到伴侶「34號」公企鵝，3年來配對陸續產下5窩蛋，可惜孵化的過程不順利。第4年繁殖季「38號」母企鵝再度產蛋後，為了提高繁殖成功率，動物園將孵蛋的任務交由具有溫溼度控制設備的人工孵化室，在雛鳥穩定後才還給親鳥，但或許親鳥沒有過育雛經驗，不到翌日，保育員就發現雛鳥已經沒有了生命跡象。

「38號」母企鵝再接再厲，同一繁殖季再度產蛋，動物園決定加碼進行人工育雛。園方表示，保育員親自上陣卻還是頭一遭，剛開始只能照「書」養，雖然黑腳企鵝寶寶一次只吃1、2cc，但一天伺候5餐，仍讓首次當奶爸奶媽的保育員忙得團團轉。

為了補充水份，保育員開發「水凍」，讓企鵝寶寶補充水分時能直接吞入，不會嗆到，轉眼「53號」企鵝寶寶已經會吞食小魚，也開始換羽，等亞成鳥新裝換好，就可以跟大家見面囉。

園方表示，黑腳企鵝家族1999年加入動物園至今，年齡邁向高齡化，加上黑腳企鵝公、母個體數差距太大（11♂、20♀），今年初特別透過跨國跨機構合作，從日本上野動物園引進3隻公企鵝加入黑腳企鵝家族，其中一隻已經進入換羽期，期待動物園的我愛紅娘計畫，能順利配對成功。

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