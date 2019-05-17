雨炸桃竹！3縣市升級大豪雨 一級淹水警戒齊發

2019-05-17 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，受對流雲系發展旺盛影響，今天桃園市、新竹市及新竹縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率，苗栗、大台北、基隆及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，低窪處則慎防淹水。

氣象局上午9時40分將新竹縣、新竹市及桃園市的特報等級提升至「大豪雨特報」，新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣及苗栗市等5縣市則維持大雨特報。

經濟部水利署防災資訊網稍早也對新竹縣、新竹市及桃園縣等3縣市發布一級淹水警戒，警戒區域分別為桃園市的新屋區、楊梅區及觀音區；新竹市的北區、東區及香山區；新竹縣的竹北市、湖口鄉、新埔鎮及新豐鄉。

水利署稍早也發布水庫放流警戒，指新竹「寶山第二水庫」與苗栗的「鯉魚潭水庫」現正放水中，提醒民眾切勿接近放流區域，下游民眾與工作人員應迅速離開河床，以免發生危險。

此外，因這場強降雨，造成部分道路、地下道淹積水，新竹市府已請警消相關單位在第一時間封閉地下道並疏導交通，請民眾注意安全，行車也要遵守相關指揮。

目前新竹市區已封閉的地下道包括全中興地下道、光復地下道、振興地下道、海山地下道、竹蓮地下道、太原地下道、東大地下道、花園地下道、西大地下道。

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