比颱風雨還狂！新竹地區爆雨狂炸 多處地下道封閉

2019-05-17 10:07

［記者洪美秀／新竹報導］比颱風雨還狂！一個晚上的雷雨包狂炸，新竹市區多處淹水，一個上午已下了200毫米的雨量，市區多個地下道都封閉，很多上班的民眾都被豪雨嚇到，市區到處塞車、積水，平常10分鐘的車程，開了1小時都未到，很多民眾都說「有被這場暴雨嚇到」。

新竹市府也發佈豪雨特報指出，從淩晨開始到上午的短時間內因強降雨，及有雷雨胞移入竹市區，新竹市各地已降下有80-100毫米時雨量，日累積雨量也會達130-180毫米，這場爆雨預料會在中午過後雨勢才會稍緩。

此外，因這場強降雨，造成部分道路、地下道淹積水，市府已請警消相關單位在第一時間封閉地下道並疏導交通，請民眾注意安全，行車也要遵守相關指揮。

目前新竹市區已封閉的地下道包括全中興地下道、光復地下道、振興地下道、海山地下道、竹蓮地下道、太原地下道、東大地下道、花園地下道、西大地下道。

受到西南風及雷雨包靠近，包括桃園、新竹沿海都下起爆雨，新竹市區已多處積水，包括護城河的水位都已滿，提醒民眾盡量待在室內，或撥打市民專線：1999了解。

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