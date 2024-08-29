鐵砧山雕塑公園兒童遊戲場9月動工修繕 遮陽升級年底亮相

鐵砧山雕塑公園兒童遊戲場頗受親子喜愛。（記者張軒哲攝）

2024/08/29 19:32

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲鐵砧山風景特定區是台灣著名景點，其中，鐵砧山雕塑公園擁有特色鋼管爬網設施，是海線重要親子共融遊憩場，假日人潮如織。台中市政府觀光旅遊局今年預計投入538萬元，修繕青少年遊戲區攀爬網和兒童遊戲場高頻率使用設施，增加遮陽設施，預計9月開工、年底完工，提供遊客更安全舒適的遊戲場域。

鐵砧山擁有豐富的文化歷史及自然資源，每年約有30萬的遊客，今年上半年更超過17萬人次拜訪。觀旅局長陳美秀今天說，遊戲場自109年啟用後人潮絡繹不絕，遊樂設施使用率高，擺盪式鞦韆、沙坑遊具、告示牌、梅花樁等設施有損壞的情形，再加上基地內遮蔭較不足問題，因此修繕老舊損壞設施，提高雕塑公園的遊戲品質和安全性，讓遊戲場的孩童能盡情遊玩。

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觀旅局指出，大甲鐵砧山有台灣紅皮書列入瀕危物種的台灣蒲公英，以及「國姓鳥」灰面鵟鷹，這次工程將台灣蒲公英和灰面鵟鷹圖樣意象呈現於兒童遊戲場的無縫地墊上，並設置解說牌，讓家長及孩童遊玩時也能認識大甲豐富的自然生態資源。會持續爭取中央補助，積極優化區內的遊憩設施、觀光景點，提供更舒適的遊憩環境；另也提醒遊客，施工期間將封閉部分區域，切勿闖入封閉區域內。

鐵砧山雕塑公園兒童遊戲場頗受親子喜愛，青少年遊戲區的攀爬網將修繕。（記者張軒哲攝）

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