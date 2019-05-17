7縣市豪大雨特報！ 天氣不穩定持續到下週

2019-05-17 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（17日）由於旺盛對流移入北部、東北部，部分地區出現豪、大雨，氣象局於基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣發布大雨特報，於桃園市、新竹縣市發布豪雨特報。

氣象局更發布大雷雨即時訊息，「桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣」等地民眾需要多加留意，發布時間持續至7時45分。

針對「桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至07時45分止。

氣象局表示，受旺盛對流影響，氣象局目前針對新竹以北及東北部地區發布豪雨特報，其中桃園局部地區已達豪雨標準，苗栗以南及花東在西南風影響之下，也有局部陣雨或雷雨，午後在熱力作用加強下，山區可能也有局部大雨發生的機率。氣溫方面，各地高溫普遍在31至33度，各地夜晚及清晨低溫普遍在23至25度之間。

氣象局預估，週六、週日（18日、19日）台灣附近盛行西南風，且鋒面更加接近，各地天氣相對不穩定，西半部地區一整天都可能有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有短暫雷陣雨，且局部地區雨勢可能會比較大。

下週一、下週二（20日、21日）有結構性較好的鋒面通過，各地天氣不穩定，全台降雨機率偏高，並且有局部大雨發生的機率，鋒面通過的同時東北風也會增強，各地天氣也會轉涼。

空氣品質方面，17日宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。

國際都市氣象：

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