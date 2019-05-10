東半部、南部有短暫陣雨 明水氣減少高溫達30度

2019-05-10 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（10日）上午各地有雨，午後北部降雨趨緩，東半部與南部仍有短暫陣雨。

氣象局表示，今天受鋒面影響，上午之前各地仍有短暫陣雨，尤其南部及東南部雨勢有機會大一些，中午以後隨著鋒面雲系逐漸離開，中部以北降雨機率降低，較明顯的降雨偏向在山區附近，至於東半部及南部水氣仍多，還是容易有短暫陣雨出現。

溫度方面，清晨各地低溫約21到23度，白天北台灣高溫約25至27度，其他地方和昨天類似，高溫在28到31度左右。

氣象局預估，週六、週日（11日、12日）水氣減少，天氣回穩，風向轉為偏東到東南風，南部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。氣溫持續回升，西半部高溫約30到32度，東半部也有28到30度。

颱風消息部分，位於關島東南東方海面的熱帶性低氣壓，今天2時的中心位置距離鵝鑾鼻東南東方約4600公里的海面上，向西北西移動，對台灣沒有影響。

空氣品質方面，10日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門及澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 - 26 27 - 34 28 - 34 28 - 32

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