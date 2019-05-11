各地多雲到晴、東部短暫雨 好天氣持續到下週！

2019-05-11 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（11日）迎風面的東半部有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴，暖熱的天氣將持續至下週。

氣象局表示，今天迎風面的東半部仍有局部短暫降雨，其他地區則大多為多雲到晴，午後各地山區及南部近山區平地則會有局部短暫雷陣雨。溫度方面，清晨北台灣低溫約20、21度，其他地方則在22至25度，白天北部及宜花高溫來到27至29度，其他地方則在30到32度。

氣象局預估，週日（12日）天氣穩定，僅東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，且氣溫持續回升。到了下週各地仍是好天氣，僅東半部地區有局部短暫陣雨。

空氣品質方面，11日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 - 31 27 - 35 29 - 35 27 - 34

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