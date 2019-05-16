「往生互助會」喊停 台中感恩關懷協會發還互助金被嫌少

2019-05-16 20:07

〔記者歐素美／台中報導〕台中市感恩關懷協會設立「往生互助會」，有會員退費不成向社會局檢舉，社會局依人民團體法限期該會於4月終止互助會業務，協會辦理清算，將剩餘的200多萬元經費，由會計師依入會年資分配給650多位互助會員，並限5月31日前申請，否則將充作公益，引發會員不滿投訴；社會局表示，因屬協會與成員之間的契幼，會員不滿可循法律途徑解決。

台中市感恩關懷協會理事長林莉葳於2008年成立互助會做公益，2009年進一步成立台中市感恩關懷協會，2011年將互助會改為會員急難救助福利辦法，會員身故，其他會員即繳交100元，扣除8%服務費及5%行政費後，依比例發給身故會員家屬，會員繳滿10年，並可領回會員人數乘以100 元的金額及6000元祝壽金。

內政部於102年公告「往生互助事項處理原則」，台中市感恩關懷協會的會員急難救助福利辦法屬往生互助形態，未依規定辦理遭檢舉，社會局依人民團體法於3月行文該會，限期1個月內終止，台中市感恩關懷協會將剩餘的200多萬元經費，分配發還給650多名互助會員，並限會員於5月31日前提出申請領回，否則將充作公益。

部分會員認為當初加入互助會是存棺材本，不是對外做公益，繳交7、8年約5、6萬元，卻只能領回6000元，約10分之1，覺得太少，不想具領，又無法可施，投訴媒體。

社會局表示，若會員無法達成共識，因該項屬契約私權爭議，可循民事處理； 台中市感恩關懷協會理事長林莉葳表示，協會一切依社會局指示辦理，之前也曾有會員提告，但經費主要用於公益及會員喪葬等互助，法官也認為不構成詐欺。

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