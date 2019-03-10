往生互助爆爭議！台中市感恩關懷協會會員揚言提告

2019-03-10 18:50

〔記者歐素美／台中報導〕台中市感恩關懷協會設有會員急難救助福利辦法，類似往生互助會形態，因會員退費不成，向社會局檢舉，社會局依人民團體法，限期該會一個月內終止，協會辦理清算，今天召開會議說明，協會與會員針對「互助做公益」或「互助存棺材本」認知不同，不歡而散，上百名會員不滿分配發還的金額偏低，質疑帳目不清，揚言提告。

台中市感恩關懷協會今天在潭子區甘蔗里活動中心召開會員會議，理事長林莉葳報告互助帳款指出，其於2008年成立互助會做公益，2009年進一步成立台中市感恩關懷協會，並於2011年將互助會改為會員急難救助福利辦法，互助成員從100多人，最多時達800多人，目前約600多人，只要有會員身故，其他會員即繳交100元，扣除8%服務費及5%行政費後，依比例發給身故會員家屬，會員繳滿10年，並可領回會員人數乘以100 元的金額及6000元祝壽金。

林莉藏說，10餘年來互助會應收4700餘萬元，實收4200餘萬元，請領人數614人，共發出2100多萬元，另依比例提撥服務費、行政費，部分挹注協會辦理老人關懷據點等公益活動，目前剩餘270多萬元，因社會局要求終止互助，經清算分配，依入會年資不同，會員可領回353元至6702元不等。

洪姓婦人在同事介紹下於2013年加入互助會，為年邁的媽媽存棺材本，每月繳付「當月身故會員數，乘以100元」，但3年前開始每月增加100元基本費，至今已繳交5、6萬元，沒想到去年底基本費又漲到500元，不滿互助會「任意漲價」，要求退費不成，兒子發現互助會根本不合法，才向社會局陳情。

林莉葳說，因急難救助福利辦法實施滿10年，近年陸續有資深會員達10年標準，為減輕有效會員負擔，預先攤提，才增加100元、500元基本費。

但現場會員表示，他們加入互助會是存棺材本，不是對外做公益，繳交的會費變捐款，互助款挹注公益，也未依合法程序開會或經會計或監察人等動支，質疑帳目不清；林莉葳則強調錢並沒有進其個人口袋，不怕檢驗。

社會局表示，內政部於102年公告「往生互助事項處理原則」，台中市感恩關懷協會的會員急難救助福利辦法為往生互助形態，卻未依規定辦理，才依人民團體法限期一個月內終止，若會員無法達成共識，因屬私權爭議，可循民事處理。

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