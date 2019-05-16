雲林六房媽過爐帶來龐大商機 文化處推旅遊行程

2019-05-16 18:52

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣宗教盛事「六房媽過爐」5月19日將起駕出發，縣府文化處把握宗教活動商機，將結合周邊景點與美食小吃，推出特色遊程，並串聯雲林布袋戲館、雲林故事館等熱門景點，讓參與宗教活動的民眾在過爐結束後，還能在雲林一日遊。

六房媽過爐是雲林年度宗教盛事，每年都吸引上萬人次參與，規模一年比一年盛大，「六房媽過爐」已是雲林的重要的無形文化資產，也是國家指定重要民俗。今年過爐是由虎尾過溪股大庄紅壇過爐到斗南股新厝寮紅壇，將於5月19日早上4點由下年度值年股頭香（土庫股）進行陣頭起馬儀式，6點30分發炮起駕。

文化處表示，遶境活動期間，信眾除在門口設置香案祭拜六房媽，祈求平安外，沿路也有許多信眾設置補給站，提供飲料、點水及水果給隨行的香客補充能量，展現雲林人的人情味及熱情。

文化處長陳璧君表示，人潮即是商機，從六房媽虎尾大庄的紅壇起點，過爐沿線經過虎尾雲林布袋戲館、雲林故事館、合同廳舍、雲林記憶庫、興隆毛巾觀光工廠、偶的家戲偶文化園區等等，這些都是熱門景點，文化處為此重要的民俗盛會，結合週邊景點與美食小吃，規劃了旅遊遊程，可提供前來體驗民俗活動的民眾另外的旅遊選擇。有關遊程相關資訊，請至雲林文化旅遊網、慢遊雲林臉書粉絲專頁查詢。

中華民國六房媽會」為方便信眾了解過爐遶境的預計路線，特別製作「108-109年六房媽過爐遶境預計路線圖」並將其路線數位化，民眾可參考以下網址並多多利用：http://gps.godroad.tw/?sid=E190501。

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