桃園市3師鐸獎教師得主 樂教也樂當教學先驅

師鐸獎得主─中央大學國家講座教授陳德懷。（中央大學提供）

2024/07/30 23:27

〔記者李容萍／桃園報導〕教育部公布113年師鐸獎計有72人獲獎，桃園市除了3名校長獲獎，還有3名老師獲獎，分別是國立中央大學國家講座教授陳德懷，從學校做起，推動國內終身閱讀，培養AI時代人才；大溪區仁和國小教師兼教務主任林裕峰推廣數學教學、用熱忱傳遞愛數的專業與溫暖；觀音國小教師廖東宏犧牲假日，製作Podcast（播客，一種數碼媒體）廣播節目，推廣寫作也傳遞「經營班級」經驗給更多老師。

現年70歲的陳德懷，曾獲行政院科技貢獻獎、教育部國家獎座主持人的陳德懷，也是台灣推動數位學習的先驅與標竿人物，花費10年所建構出的興趣驅動創造者（IDC）理論，成功落實在「桃園市趣創者國際實驗教育機構」，7年來培養出新一代未來主人翁。透過巨量閱讀和大量寫作，小學生可以寫出長篇小說，六年級畢業生更有國三的知識水準。面臨AI的巨大浪潮，他希望培養知識創新人才，解決未來種種未知的巨大挑戰。

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45歲的林裕峰，投入教職20年，他是數學素養教學的先驅者，獨創「ARPC」教學模組及「玩中學、做中學、說中學、讀中學、寫中學、分享學、服務學」七大創新學習策略，從「我最害怕的就是數學！」成功翻轉孩子愛數，曾獲教育部教學卓越金質獎，他和團隊建置iMath領航家教材資源網，教材依教學者需求分年級、冊別、單元主題，各單元也提供學習檢核表，讓教學者快速發現學習斷點，累計全國已有逾7萬位教師及家長下載使用。

班級經營，是班級的靈魂，是老師愛的具體表現，也是孩子願意提升自己的唯一道路。53歲的廖東宏，曾獲桃園市國小班級經營創意獎第一名，受邀多校分享，對於班級的經營深有心得。曾任桃花源教師兒童劇團導演的他，也透過戲劇表演經營班級，20年來和班上學生共發表21齣精采戲劇，總表演超過60場次。

師鐸獎得主─仁和國小教師兼教務主任林裕峰。（記者李容萍攝）

師鐸獎得主─觀音國小教師廖東宏。（記者李容萍攝）

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