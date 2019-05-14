日本遊客向台灣唯一「日警神明」祈願 連擲4聖筊

2019-05-14 19:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉副瀨富安宮奉祀一尊台灣唯一的日本警察神明，是當地居民感念日治時代巡查森川清治郎為地方奉獻，在他死後雕刻神像，取名為「義愛公」來膜拜。日本遊客三品政人由嘉義縣共好生活協會等單位安排，到嘉義深度旅遊，協助推廣嘉義觀光，今天他到富安宮參拜，用日語向義愛公祈願，人生第一次擲筊竟連續擲出4個聖筊，旁人稱奇直說：「用日文跟日本神明溝通果然有效！」

30歲的三品政人之前在日本橫濱伴手禮店當店員，喜愛台灣文化，四度來台還曾環島。嘉義縣共好生活協會理事長陳建宇因緣際會認識三品政人，與逗陣社會企業負責人林家緯等協助安排他到嘉義縣深度旅遊，今天到富安宮參觀，由嘉義縣長室秘書柯登雅等人接待解說，隨後從東石永屯永靈宮到臥龍港代天府迎港口宮媽祖，體驗台灣的宗教文化。

富安宮史記載，森川清治郎在明治30年（1897年）來到鰲鼓派出所擔任巡查，維持地方治安，他留落腮鬍，還在廟內設立學堂，請老師教村民識字，曾跳入海中救起落海村民而受傷。

明治35年，殖民政府調漲地方稅，但當地人窮苦，根本無法負擔，森川清治郎了解居民現況，向上陳情卻遭上司處分，感慨無法達成村民付託，竟舉槍自盡，村民都很難過。森川清治郎往生20多年後，東石瘟疫流行，當時副瀨村保正夢見他提醒村民注意及趕緊準備，順利躲過瘟疫，鄉親感念森川清治郎的恩德，雕刻神像，尊稱「義愛公」，與五府王爺等神明一同祭祀。

林家瑋向三品政人說明義愛公的事蹟，還一起拿起手轎解釋傳統信仰的特色，廟方更特地將義愛公請到前方，三品政人他仔細觀賞和合照。三品政人從未擲過筊，今天獻出人生擲筊初體驗，第一次因不懂祈求方法，擲出笑筊，第二次用日語向義愛公祈求後，擲出聖筊，第三次祈願時更嘗試挑戰3聖筊成功，一連4次聖筊讓旁人驚呼。

三品政人說，對於義愛公在台灣的善行，成為神明受到供奉，「我覺得很驕傲，我也要促進台日交流」，未來將在日本開民宿，他向義愛公祈願事業順利，目前正在學中文，也歡迎台灣民眾能到日本遊玩時進行交流。

富安宮管理人楊美惠說，平時偶爾會見到日本遊客特地來參訪義愛公，連高鐵嘉義站的計程車司機都知道，「看到日本人說要看日本神就來富安宮」，現在廟宇內有義愛公日文介紹手冊等，讓更多人瞭解由來，以前沒看過日本遊客向義愛公祈求擲筊，「以後會邀他們體驗看看！」

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