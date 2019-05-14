旱鴨子討海20年 她獲推薦為模範漁民

2019-05-14 17:38

〔記者許倬勛／桃園報導〕每年4月到6月，是永安漁港周圍迴游魚類最盛時，56歲的范春桃在甲板上專注整理流刺網，將數百斤的魩仔魚、白鯧、午魚等漁獲分門別類。范春桃是永安漁港首批領有船員證的女性討海人，她笑說，自己從小是旱鴨子，分不清楚石斑與吳郭魚，嫁來港邊只好入境隨俗，與丈夫合力經營捕魚、釣具行、租賃船等事業，20年來如一日，體現客家婦女刻苦耐勞性格，也讓她獲薦為模範漁民，她受寵若驚地說：「我靠憨膽啦！是大家不嫌棄。」

范春桃出身平鎮南勢地區，從小就跟著家人務農，20歲時嫁給張順登，育有3女1子。她回憶，1980年代新屋漁產「淹腳目」，每趟出去，小捲可撈2、3000斤，「靠港時漁船還會下沉」，丈夫忙不過來，她只好硬著頭皮去考船員證，夫婦倆一起出海捕魚。

不諳水性的范春桃第一年出海捕魚，都得在腰間繫繩維持平衡，深怕摔落海中，歷經十餘趟「考試」後，她逐漸抓到訣竅，能在甲板上自由移動，還會算準潮汐出擊，她說，小卷有趨光性，入夜得靠打燈吸引群聚，而農曆12號後月光最亮，得抓緊時間出海，一撈都是6、7個小時，捕到天亮才結束。

生了小孩後，范春桃轉任「內勤」，在永安漁港附近經營釣具行，也幫丈夫行銷、零售漁獲，她說，常抱著小孩到魚市場、路口賣魚，而凌晨時釣客最多，還得撐著眼皮顧櫃台，累了就趴在桌上睡，她說，「討海人看天吃飯，在陸上做生意貼補家用，總得過生活」。

如今兒女都長大了，閒不下來的范春桃加入漁民小組，積極參與港區公共事務，自產自銷的小卷也多次於漁撈競賽獲獎，今年被中壢區漁會提名為模範漁民。

中壢區漁會總幹事黃德汶說，取得船員證不要求一定得學會游泳，但若要考取船長等幹部資格，就必須接受游泳訓練，目前桃園市領有船員證的女性不到100人。

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