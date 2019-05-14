台北流行音樂中心估年燒3億 議員憂心成無底洞

2019-05-14 16:31

〔記者楊心慧／台北報導〕台北流行音樂中心預計明年6月開幕，台北市議會今天上午到場考察，文化局預計北流初期1年將花3億多，10年後才能獲利，議員擔心未來北流若達不到自負盈虧，恐成無底洞，要求文化局做好財務規劃。

台北市文化局副局長田瑋說明，北流升降舞台、基本設備，包含懸吊系統、音響、燈光等皆會在今年底完成，預計在明年第一季會做完整測試，屆時較有機會再做6000人滿席壓力測試。

田瑋說明，北流整體營運初期估計1年會花3億多，包含基本水電費、房舍保養、人事費等，這部分文化部並無補助，市府需自己出錢，未來花費有逐年調降的可能，盼在6年內達到財務平衡交叉點、10年內能夠穩定賺錢。

台北市議員秦慧珠、洪健益、吳世正要求文化局說明營收、預計幾年達到平衡。秦慧珠說，1年需花3億多，財務黑洞太大，無法接受6年到10年才能達到收支平衡，過去前市長郝龍斌辦花博公園時，議會也是不斷追問、給他很大壓力，很快達到平衡，「你們不能以培育音樂人才去框議員，不支持這賠錢式的補貼預算就是不支持培養音樂人，文化局需做好財務規劃、平衡。」

議員耿葳、鍾佩玲認為，雖然北流有配置完善的消防設備，但部分出入口不大，萬一未來遇災該如何是好？最好要有6000人滿席的狀況下的逃生演練。

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