明全台高溫上看36度 氣象局：週日將有梅雨鋒面報到

2019-05-14 15:28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今全台白天晴朗炎熱，西半部高溫都有32度以上，中央氣象局預報員顏增璽表示，明後兩天西南風強盛，各地感受上會比今天更熱，西半部地區高溫上看32到34度，高屏內陸及花東縱谷地區有機會到35、36度，提醒民眾出門要記得防曬；週四晚到週五微弱鋒面報到，高溫會稍降1到2度，全台有午後雷雨發生機率。

中央氣象局預報員顏增璽表示，今天各地晴朗炎熱，全台最高溫是高雄月眉測站36.9度，台北高溫也測得32度。週三、週四天氣跟今天類似，大環境吹西南風，中南部清晨受海陸風輻合效應，有短暫陣雨發生，白天則維持多雲到晴，氣溫比今天更高，西半部約32到34度，高屏內陸和花東縱谷地區可上看35到36度。

氣象局也提醒，週三、週四各地山區要留意午後雷陣雨，北部平地也可能出現短暫降雨。

週四晚間到週五預計將有一道微弱鋒面抵達台灣，局部地區降雨機率提高，要注意的是，全台午後雷雨發生機會高，山區恐會有較大雨勢。

週六西南風影響，各地高溫約32到34度，各地白天以多雲到晴、午後雷陣雨天氣為主。

氣象局預估，週日、下週一將有道梅雨鋒面影響，全台各地會有陣雨或雷雨發生，且不排除有局部較大雨勢，高溫也會降至30度左右。預報員顏增璽表示，這波屬於移動性梅雨鋒面，組織結構好，可能會帶來較大雨勢，但後期預報仍要持續觀察。

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