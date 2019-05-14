炎熱如盛夏！吳德榮：梅雨季第三道鋒面下週報到

2019-05-14 08:02

〔即時新聞／綜合報導〕今天各地天氣大多是多雲到晴，有微弱鋒面掠過台灣北部海面，午後雷雨的範圍比昨天較廣。氣象專家吳德榮提醒，今紫外線強，要注意防曬、防中暑，下週日前許多地區的天氣與「盛夏」沒有差異，而根據最新模式模擬，梅雨季第三道鋒面，約在下週一（20日）至下週二帶來影響。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」表示，歐洲中期預報中心模式模擬，今各地天氣晴朗穩定，紫外線強，北部及中部、東部高溫約34度、南部上看36度，午後則雲量略增，山區有零星降雨機率。

他提到，明天至下週日（15至19日）暖氣團籠罩，很多地區的最高溫在35度左右，炎熱、紫外線強，與「盛夏」沒有差異，午後對流較活躍，大氣較不穩定，山區可能有震與或雷雨，有時擴及鄰近平地。清晨因陸風與西南風在西南部沿海產生輻合作用，中南部也有局部短暫陣雨的機率。

下週一至下週二「梅雨季」的第三道鋒面影響台灣，呈現移動性、而非滯留性，由於是7、8天後的模擬情況，仍要持續觀察。

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