今各地暖熱如夏 午後山區留意局部雷陣雨

2019-05-13 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕今（13）日風向主要為偏南風，各地大多為多雲到晴的天氣，東半部地區偶有短暫陣雨，午後西半部山區及近山區平地可能有局部短暫雷陣雨，午後雷陣雨常來得又快又急，若有戶外活動的朋友請多加留意。

高屏局部地區高溫上看36度

氣溫方面，預測各地高溫大致在30到33度，而高屏局部近山區的平地甚至有可能出現36度以上的高溫，中午前後暖熱如夏，紫外線偏強，外出應注意防曬、多補充水分以免中暑；而清晨及夜裡各地低溫普遍在23至25度，感受較為舒適。

中南部空品達「橘色提醒」等級

今晚起台灣中南部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲的影響能見度，行車請注意路況、交通往返亦請留意相關資訊。

空氣品質部分，今日環境風場逐漸轉為偏東南風，西半部為背風面，清晨及夜間風速偏弱污染易累積，另午後光化作用影響，臭氧濃度易上升；中南部地區、金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及離島地區為「普通」等級，凌晨竹苗外海有渦流現象較易累積污染物，局部短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南及高屏空品區空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，本週二（14日）有道鋒面掠過台灣北部海面，但緯度稍高，對台灣影響不大，白天大致上仍相對暖熱；東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區為多雲到晴，午後易有局部短暫雷陣雨，主要發生在山區及近山的平地。

本週三至下週日（15日至19日）由於溫暖的西南風影響，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後雷陣雨常來得又快又急，若午後有活動的朋友請多留意安全；這段期間清晨中南部沿海地區因陸風與西南風輻合作用，有零星短暫陣雨；各地高溫約在30至33度，其中又以盆地、高屏近山區的平地及花東縱谷有機會出現35、36度的高溫，中午前後暖熱如夏，請注意補充水分及防曬措施。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 32 24 ~ 32 26 ~ 33 24 ~ 30

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