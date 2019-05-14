週末前高溫拉警報 下週一起鋒面來襲、各地轉濕涼

2019-05-14 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕今日天氣與昨天類似，持續高溫炎熱，午後有零星局部短暫陣雨機率，氣象專家彭啟明表示，越接近週末天氣越顯暖濕，下週一（20日）起新一波鋒面來襲，雖仍非梅雨鋒面，但由於鋒面後將有東北風伴隨南下，屆時天氣將轉濕涼。

彭啟明今天上午在臉書PO文指出，今天各地持續炎熱，各地白天高溫都有機會達31至34度，明顯有夏天的感覺，不過目前早晚溫度仍在23至26度左右，民眾體感上並不會太悶熱。週三、四（15、16日）暖濕的空氣開始發展，午後陣雨機率提高，大氣不穩的狀況在週末前會越來越越明顯。

彭啟明進一步表示，下波鋒面將在下週一、二南下，其特性為快速通過的鋒面，並非典型「梅雨鋒面」，代表可帶來豐沛水量的梅雨鋒依舊難產。他說，這波鋒面結構的不確定性很高，在強度、降雨量及影響時間上均有變動空間，提醒民眾屆時宜持續關注氣象局發布之相關警、特報。

彭啟明指出，未來幾天大氣穩定，整個西半部大氣光化反應相當明顯，會產生臭氧濃度偏高、細懸浮微粒等汙染物增多，他說，這種空氣品質不佳的狀況容易發生在都會地區，且於白天至下午傍晚前達高峰，建議外出民眾應多加注意，以保身體健康。

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