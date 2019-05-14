交換服務APP當AI里長伯 找回社區互助精神

2019-05-14 12:23

〔記者簡惠茹／台北報導〕時間也能交換，台大團隊把區塊鏈和AI人工智慧帶進社區，藉由開發「台灣時間互助APP」，讓AI擔任里長伯媒合需求，透過區塊鏈記帳方式，讓民眾可以交換服務，找回社區互助的精神。

國立台灣大學城鄉所、台大資工系和政大資訊科學系團隊，導入區塊鏈和AI人工智慧技術，開發「台灣時間互助APP」，預計明年會有初步研發成果，科技部今天舉行「新互助時代，時間銀行社區實踐計畫」記者會，台大建築與城鄉所教授張聖琳指出，社區中有許多服務或知識學習其實不需要透過金錢就可以達成，透過科技的協助實踐時間銀行的概念，達成社區互助。

張聖琳表示，時間銀行是以服務換取服務的交換系統，實行的國家遍布美國、加拿大、英國、日本等地，他們的計畫希望深入社區實踐，找回社區的互助文化，建構一個人與人交換服務的平台，找到每個人的獨特價值，每個人都有獨一無二專長和興趣可以幫助服務別人，可以在時間銀行與他人分享。

計畫研發的「台灣時間互助APP」主要以Community Exchange System為基礎，目前已經取得授權免費使用，接下來會導入AI人工智慧和區塊鏈技術加以開發應用，一方面透過區塊鏈技術處理APP運作中時間貨幣和獎勵機制，另一方面透過AI媒合符合使用者興趣與能力的需求。

台大資工系教授許永禎表示，AI里長伯是指，過去時間銀行以照護為主的話服務項目固定，但我們希望時間銀行提供服務可以千奇百怪五花八門，而里長伯就是疑難雜症什麼都可以處理的精神，大家提出需求或提供服務後，後面媒合則是一項技術挑戰，AI要知道誰可以提供服務，交換量越大效益越高，希望透過AI促成最大量的交換，同時導入簡單自然語言能力，讓使用者更便利，語音輸入可以像跟真人講話，預計明年初就可以有雛型出來。

而讓時間貨幣可以交易的關鍵，在於導入區塊鏈的技術，政治大學資訊科學系教授陳恭指出，服務別人或被人服務的時數需要記帳，透過區塊鏈技術，不需要中心機構，訂好規則就能有服務時間點數的紀錄，每個社區可能有自己的祭典規則，跨社區有各自的時間銀行制度和規則，彼此間有跨社區需求，例如到南部尋找當地地陪。

陳恭解釋區塊鏈的原理，他說，區塊鏈是一個透過大家集體維護的帳本，裡面記的帳是大家有共識後記錄，透過密碼學技術加密不能更改，透過技術和大家集體維護方式來確保帳本正確性。許永真也補充，由人工方式登記可以應付小量的記帳，但是應用科技可以更有規模，有信用、不能被竄改又有保障，就算遭有心人士更改，也有紀錄可以看到。

張聖琳指出，軟體功能測試計畫目前有兩個關鍵研究場域，台灣文學館志工體系和桃園大溪至善高中，前者希望能有跨館舍的交換，後者則是結合師生與計畫團隊共同開發的實境遊戲，吸引使用者投入交換，協助青少年融入社區，媒合他們學習社區百業技能，例如木工藝、茶生意和豆干產業等等。

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