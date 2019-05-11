公投杜絕死亡連署導入區塊鏈 中選會態度保留

2019-05-11 17:10

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院推動公投法修法，為杜絕公投案的死亡連署、偽造等情事，政院送請立法院審議的「公投法部分條文修正草案」，明定公投提案要檢附國民身分證影本，但遭國民黨立委質疑這將洩露民眾個資並侵害隱私，如何杜絕死亡連署，各界建議不少，但爭議也多，前行政院長張善政推動「數位國家公投」，則表明要結合最先進且不能竄改的「區塊鏈技術」，來驗證保存全民的公投資料。

雖然張善政認為，若透過區塊鏈技術保存公投提案等連署資料，由於無法被竄改，就不會發生去年多個公投案出現死亡連署的爭議，不過，行政院對此持保留態度。

行政院知情官員今天受訪表示，台灣目前仍有城鄉的數位落差，張善政要推動將區塊鏈技術應用於公投案，但不少中南部年長的民眾並不熟悉電腦，且這項先進技術目前還不夠普及，推動這項技術還需要相關電腦設備的配合，目前中選會也尚未使用區塊鏈技術。

張善政日前赴中選會就他發動的「數位國家公投」首階段公投連署跨越成案門檻立遞件時，表明這項公投將使用區塊鏈技術，他並在臉書表示，數位國家公投將結合最近在推動的其他公投（例如有關核能廢存的案子），一起成為全世界首見使用不可竄改的區塊鏈技術，來驗證保存全民的公投資料，這個平台會讓台灣基於區塊鏈的去中心化、匿名、不可竄改、便利、透明等特性，成為數位民主大國。

所謂區塊鏈，是指能夠以可靠、安全的方式記錄各種交易資訊以及任何資產的所有權資訊。區塊鏈是以分散式帳本技術為基礎，可安全地紀錄對等式網路涵蓋的資訊。雖然區塊鏈原先是針對比特幣 交易而創造，但其潛力遠遠超越加密貨幣。

中選會代理主委陳朝建被詢及中選區是否使用區塊鏈技術來防止公投死亡連署時表示，各界的建議，我們都會聆聽。

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