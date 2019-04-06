童庭基金會推「種子廚房」 社區互助享健康、顧弱勢

2019-04-06 13:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕童庭基金會為建立「社區互助」，讓社區人不但能相互照顧也能照顧到弱勢，特成立「種子廚房」，不但是一間以健康為主題的餐廳，要吸引社區人來消費一餐為90元，同時更是弱勢者的愛心廚房，只要付30元即可，盈餘會回饋給弱勢學童與長輩。

此外，紅十字會還媒合企業捐出一台愛心冰箱，童庭基金會執行長葉裕明，會將各界捐出的物資進行整理後，放在冰箱內，讓弱勢家庭取用。

童庭基金會是烏日在地的公益團體，用心在協助銀髪族及弱勢家庭，一直希望協助弱勢能透過社區互助的力量，讓公益團體可不必再經由政府補助，就可因社區力量達到協助的能力。

童庭基金會在烏日新興路612巷內設一處「種子廚房」，週一至週五營業，供應午餐及晚餐，餐點不但強調健康，而且還是週週換，當週一至五的餐點，每天不一樣，還一週公佈一次，每一餐為90元。

執行長葉明裕表示，希望透過正常供餐，讓一般人都可以消費，讓種子廚房如一般的餐廳，每天都有人來消費，而種子廚房的盈餘就可回饋給弱勢學童及長輩。

既是以愛心為底氣，葉明裕表示，弱勢民眾若來消費只要30元就可食一餐。

葉明裕表示，希望建立一個「社區互助」模式，有能力的人正常消費，產生的盈餘 用來回饋社區弱勢長輩及學童讓他們以些許的餐費就可以享受到營養健康的餐食，從吃開始 照顧到社區內老、中、幼三代吃的健康。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/