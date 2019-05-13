印證北港歷史價值 他捐出收藏30年2萬多件文物

2019-05-13 21:07

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林北港地方文史耆老林永村今天把自己收藏2、30年的古笨港文物2萬6000多件全數捐贈給雲林縣府，盼這些文物可以留在北港保存，並讓大家看到北港在台灣發展史上的重要地位。

今天捐贈儀式在北港傳薪學院舉行，雲縣府文化處長陳璧君代表縣長張麗善頒發感謝狀，感謝林永村的無私奉獻，地方多位文史工作者都到場見證。

文化處文資科長曾惠君表示，林永村捐贈的文物在北港溪挖掘發現、朝天宮後側的北港鎮第二公有市場改建時發現，大部分是先民使用過的陶磁器、瓦片、古幣等。

林永村說，他與地方一群關心地方文史的人1981年在北港溪收集，至今已30年，捐贈這些文物最大目的是讓古文物可以永久保存，見證北港的歷史及價值，更希望能在北港設置一座出土文物館、博物館。

文化處長陳璧君指出，很感謝林永村把畢生研究古笨港的文化送給縣府，現已請台南藝術大學整理，未來會先整理25件出專書，讓大家看到林老師的收藏及每件文物代表的意涵，早期先民的生活、人文等方面。

陳璧君表示，古笨港遺址在雲林縣文史扮演重要角色，甚至史前對台灣的歷史脈絡，未來規劃在北港設置古物、文物、宗教的博物館永久典藏。

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